В Средиземноморье спасли 110 мигрантов

В Средиземноморье спасли 110 мигрантовКомментарии
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Активисты НПО Open Arms спасли в центральном Средиземноморье 110 мигрантов.
Лодку с ними обнаружили в мальтийской поисково-спасательной зоне после 20 часов нахождения в море. Среди пассажиров - двухлетняя девочка. Как известно, судно направлялось из Ливии.
Это уже 91-я по счёту поисковая миссия испанской организации с начала работы в данном районе.
Все спасённые благополучно переданы на попечение итальянской береговой охраны, уточнили в Open Arms.
С начала года в Италию по этому маршруту прибыло почти 16 тысяч мигрантов - на три тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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