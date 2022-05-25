В Средиземноморье спасли 110 мигрантов

Активисты НПО Open Arms спасли в центральном Средиземноморье 110 мигрантов.

Лодку с ними обнаружили в мальтийской поисково-спасательной зоне после 20 часов нахождения в море. Среди пассажиров - двухлетняя девочка. Как известно, судно направлялось из Ливии.

Это уже 91-я по счёту поисковая миссия испанской организации с начала работы в данном районе.

Все спасённые благополучно переданы на попечение итальянской береговой охраны, уточнили в Open Arms.

С начала года в Италию по этому маршруту прибыло почти 16 тысяч мигрантов - на три тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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