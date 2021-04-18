Сальвини о деле Open Arms: "Я выполнял свой долг"

Бывший глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном удержании людей.

Речь идёт об инциденте 2019 года, когда Сальвини запретил судну НПО Open Arms со спасёнными мигрантами на борту войти в итальянский порт.

Сам политик утверждает, что лишь выполнял свой долг и работу.

Маттео Сальвини, лидер итальянской партии "Лига": "Защита Родины - священный долг каждого гражданина. Я не желаю, чтобы меня выдавали за какого-то захватчика. Сама эта идея нелепа. Я напоминаю: речь идёт об испанском судне, которое забрало мигрантов в ливийских водах, в водах Мальты, отказалось идти сначала в один порт Испании, а затем и в другой, не приняло помощь испанского военного корабля. Так о чём тут говорить?"

Почти три недели судно Open Arms дрейфовало в Средиземном море, прежде чем его 83 пассажирам разрешили, наконец, сойти на берег Лампедузы.

Экс-министр внутренних дел Италии заверяет в том, что все свои действия он согласовывал с правительством, хотя его бывшие союзники по коалиции и тогдашний премьер Джузеппе Конте утверждают обратное.

Судебные слушания по делу, по которому Сальвини грозит реальный срок тюрьмы, начнутся в середине сентября.