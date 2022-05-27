В Беларуси появится Южное оперативное командование

В вооружённых силах Беларуси будет сформировано новое, Южное оперативное командование. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мысль об усилении южного направления появилась ещё до войны, в связи с давлением со стороны НАТО в Польше, Литве и Латвии. Новая белорусская группировка будет создана за счёт ротации войск.

В то же самое время в правительстве республики заявили о планах создать народное ополчение: по словам министра обороны, это должно стать превентивной мерой против возможных вторжений на белорусскую территорию.

Беларусь формально не участвует в российском вторжении, но предоставляет инфраструктуру для переброски российских войск и лечит раненых российских солдат.

В минобороны Украины ещё в марте сообщали о запусках тактических ракет с белорусской территории и сейчас, по мнению Киева, вероятность продолжения таких обстрелов остаётся высокой. В свою очередь, Минск обвиняет Украину в попытках организовывать диверсии на границе и на коммуникациях.