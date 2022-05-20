С Лукашенко могут снять часть санкций

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники в правительстве США.

Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны, зерно будет доставляться по железной дороге из Украины в литовский порт Клайпеда.

Взамен, пишет издание, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне назревающего глобального продовольственного кризиса призвал вернуть на рынки продукты питания и удобрения, производимые Украиной, Россией и Беларусью, подчеркнув, что иного эффективного решения сложившейся ситуации нет.

На жестких санкциях против Лукашенко настаивает белорусская оппозиция.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:"Наш план - максимально истощить режим признанием политической и экономической изоляции. А с другой стороны поддержать белорусский народ: СМИ, гражданское общество, организации и инициативы, которые борются с режимом. Наша цель - заставить Лукашенко прекратить насилие в нашей стране, освободить всех политзаключенных и начать диалог с белорусским народом, а не со странами Запада".

Один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений "Беларуськалий" был внесен Вашингтоном в санкционный список в прошлом году - за спровоцированный Минском миграционный кризис и подавление оппозиции. Эксперты полагают, что белорусского железнодорожного маршрута для зерна будет недостаточно - он сможет обеспечить лишь 10% довоенного уровня экспорта.