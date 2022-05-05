Лукашенко о войне в Украине: "Операция эта затянулась"

Вопросы о внезапных учениях белорусской армии, о войне в Украине, о позиции Минска и об отношениях с президентом РФ Владимиром Птуиным были затронуты в интервью президента Беларуси Александра Лукашенко информационному агентству Associated Press. Интервьюировал его вице-президент AP Иан Филипс.

О войне Лукашенко сказал:

"Если честно, то я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружён в эту проблему, чтобы сказать: по плану там у них идёт, у россиян, как они говорят - или так, как я это ощущаю. Я ещё раз подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась".

Высказал Лукашенко своё мнение и о гипотетической возможности применения ядерного оружия в этой войне.

_"Применение ядерного оружия недопустимо ещё и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединённые Штаты. Недопустимо ещё и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо, применение ядерного оружия и прочее. (...) Может Россия или не может - это вам надо задать руководству России этот вопрос". _

Ранее Лукашенко публично поддержал действия России в Украине, заявив на встрече с российским президентом в начале марта, что Киев планировал напасть на Беларусь, а Москва это предотвратила.

Россия перебросила войска на территорию Беларуси под предлогом военных учений, а затем направила их в Украину в рамках вторжения, начавшегося 24 февраля.