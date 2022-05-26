Роберт Голоб избран премьер-министром Словении

"Вернуть людям надежду" - такое обещание дал новый премьер-министр Словении Роберт Голоб. Кандидата от левоцентристов поддержал в четверг парламент страны.

Бывший глава энергетической компании, инженер по образованию сменит на посту правового популиста Янеза Яншу. В апреле его консервативная Демократическая партия проиграла выборы оппозиционному либеральному движению "Свобода" во главе с Голобом.

Роберт Голоб, премьер-министр Словении:

"Есть три темы, которые иллюстрируют наши предвыборную и коалиционную программы. Мы хотим жить в стране, которая предложит людям социальную справедливость, солидарность, где знания будут базой, основой".

Голоб возглавит коалиционное правительство, сформированное левыми, социал-демократами и движением "Свобода".

Приоритетами своей политики новый премьер назвал реформирование системы здравоохранения и сдерживание роста цен на энергоносители и продукты питания.

В отличие своего предшественника Янеза Янши, которого критиковали за нарушение принципа верховенства права, репрессивные меры в отношении протестующих и НПО, Роберт Голоб позиционирует себя как защищающий демократические идеи и ценности проевропейский политик.

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