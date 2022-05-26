Премия "за вклад в объединение Европы" вручена белорусской оппозиции

Европейская премия имени Карла Великого — за вклад в объединение Европы — вручена представительницам белорусской оппозиции: Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало "за мужественную и вдохновляющую приверженность" свободе, демократии и защите прав человека.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Беларусь была, есть и всегда будет частью Европы. Хоть мы и не входим в Европейский союз, но разделяем одни и те же ценности. У нас общая история и мы чувствуем себя очень близко к Европе. Теперь, когда началась война, люди говорят, что предпочитают Европейский союз, а не Россию, потому что Евросоюз означает безопасность, а Россия сейчас означает катастрофу".

Неделю назад Александр Лукашенко подписал поправки к Уголовному кодексу, которые расширяют применение смертной казни: теперь её могут назначить и за предполагаемую подготовку терактов. В списке тех, кого Минск называет причастными к терроризму — и Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Он не изменил настроения людей. Просто людям придётся действовать осторожнее. Но я уверена, что Запад должен жёстко отреагировать на этот закон. По крайней мере, мы предложили применить санкции к тем депутатам парламента, которые проголосовали за него".

Лидеры белорусской оппозиции, включая и сегодняшних лауреаток, ещё в конце 2020 года были также удостоены премии Сахарова "За свободу мысли".

Мария Колесникова осталась в Беларуси и отбывает срок в колонии. За неё премию в Аахене получила сестра, Татьяна Хомич.