Суд в Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

Сапегу признали виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни.

"Обвиняемая Сапега С.А. признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия и на основании ч.3 ст.130 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Она же признана виновной в незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего", - говорится в сообщении Верховного суда Республики Беларусь.

По второй статье ей назначено наказание в виде ареста на срок один месяц. Приговором суда в пользу потерпевших с обвиняемой взыскана компенсация на сумму 167,5 тысяч белорусских рублей (примерно 62 тысячи евро). Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в течение 10 суток.

Софью Сапегу обвиняли по семи статьям уголовного кодекса Беларуси. Дело рассматривалось в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения, поскольку в материалах, по мнению прокуроров, имелся "запрещённый контент".

Сапега была задержана 23 мая 2021 года. Она летела из Афин в Вильнюс рейсом Ryanair вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолёт развернули в белорусском воздушном пространстве и вынудили совершить посадку в Минске. Власти Беларуси заявляли, что это было сделано из соображений безопасности пассажиров: якобы, основанием для изменения маршрута стало сообщение о взрывном устройстве на борту лайнера. Международная организация гражданской авиации позже назвала информацию о бомбе в самолете "заведомо ложной".

Протасевич и Сапега были арестованы. Государственные и провластные белорусские издания распространили целый ряд видеоматериалов с критическими заявлениями арестованных о деятельности оппозиции. Родственники и соратники Протасевича говорили, что к этим словам надо относиться как к показаниям, полученным под пытками или под угрозой расправы.

На какой стадии находится дело Романа Протасевича неизвестно. Сообщается, что он остается под домашним арестом.