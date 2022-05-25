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Китай

Мир увидел кадры из китайских трудовых лагерей для уйгуров

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 Alexander Kazakevich
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Кадры издевательств над уйгурами
Кадры издевательств над уйгурами   -   Авторское право  ARD

"Никто не должен указывать Китаю, как защищать права человека, эти вопросы нельзя политизировать," – лидер КНР Си Цзиньпин провёл переговоры по видеосвязи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Глава агентства впервые за 17 лет прибыла в Китай с 6-дневным визитом. Бачелет в частности отправится в Синьцзян на северо-западе страны, откуда поступает информация о пытках и убийствах в трудовых лагерях для мусульман-уйгуров.

Во вторник консорциум журналистов-расследователей из 14 мировых СМИ верифицировал и опубликовал так называемые "полицейские файлы Синьцзяна", которые утекли из компьютерных серверов китайских силовиков. Среди 100 тысяч полученных документов – списки с личными данными заключённых, самой старшей из которых 73 года, а также фотографии, на которых запечатлены факты насилия.

Евродепутат от Франции Рафаэль Глюксманн: "Китайский режим хочет, чтобы все забыли о депортированных уйгурах. Вот почему так важно показывать их лица".

Пекин отвергает обвинения в преследовании мусульманского меньшинства, называя их "обманом века". По официальной версии, речь идёт о центрах профессиональной переподготовки, где проводится профилактика религиозного экстремизма. 

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