Гонконг отстаивает права уйгуров

Тысячи демонстрантов вышли в воскресенье на улицы Гонконга, чтобы на этот раз выразить протест против несоблюдения китайскими властями прав с уйгурского меньшинства.

Над собравшимися на площади Эдинбург-Плейс, помимо флага Гонконга, развевался флаг Восточного Туркестана, который используется уйгурами как символ национально-освободительного движения. В толпе также виднелись плакаты "Свободные уйгуры - свободный Гонконг" и "Нет поддельной автономии!"

В августе 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации сообщили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В ответ МИД КНР заявил, что в стране нет политических заключенных и что данная информация "ничем не подтверждена и не соответствует действительности".