Защитница прав уйгуров ищет пропавшую в Китае сестру

Рушан Аббас ведёт кампанию за освобождение своей сестры из китайской тюрьмы. Уйгурская активистка, проживающая в изгнании в США, показала в Брюсселе документальный фильм, посвященный делу Гульшан. Врач на пенсии пропала из своего дома в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 2018 году. Рушан говорит, что её сестру задержали по обвинению в терроризме.

«Её преступления: первое - то, что она уйгурка, и второе - родство со мной. Её забрали всего через шесть дней после того, как я выступила в одном из аналитических центров Вашингтона. Я тогда осудила китайскую политику геноцида и описала условия в концлагерях».

С тех пор Рушан ищет свою сестрой, опрашивая людей по всему миру. Она также информирует своих собеседников о репрессиях против уйгурского этнического меньшинства в Китае. Теперь она выступает в Брюсселе с призывами усилить международные давление на Пекин накануне открытия в нём зимних Олимпийских игр.

«Я очень надеюсь, что, по меньшей мере, европейские страны объявят дипломатический бойкот. Они не должны посылать своих лидеров - это узаконило бы геноцид и укрепило престиж и власть Си Цзиньпина. Китайское правительство преследует уйгуров из-за нашей исламской религии, нашей культуры и потому, что мы владеем клочком земли в Восточном Туркестане».

Китай отрицает нарушения прав человека в этом районе. Он утверждает, что построенные там лагеря предназначены для «перевоспитания» уйгуров, для борьбы с сепаратизмом и экстремизмом в Синьцзяне. Тем временем Рушан продолжает поиски сестры, а китайские власти, похоже, её компанию игнорируют.