Служба по контракту в российской армии станет доступнее

В России сняты возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Государственная дума приняла в среду поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Затем законопроект одобрил Совет Федерации.

В Минобороны отметили, что на практике речь идёт в верхней планке в 50 лет для подписания первого контракта. Ранее контрактниками могли быть граждане от 18 до 40 лет и иностранцы с 18 до 30 лет.

Авторы инициативы – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") и его первый заместитель Андрей Красов.

Нынешнее законодательство не позволяет нашим вооружённым силам, другим войскам и воинским формированиям и органам из-за этого возрастного верхнего ценза получать специалистов высокого профессионального уровня, которыми, по нашему мнению, они становятся к 40-45 годам. Андрей Красов Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Депутат Краснов признал, что изменение закона отчасти продиктовано нынешней военно-политической ситуацией, отметив, что это также важно для обороноспособности страны в будущем.

Российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии планов объявить всеобщую мобилизацию. К частичной мобилизации в приграничных регионах ранее президента призывали в Общероссийском офицерском собрании.

Одной из иллюстраций отношения россиян к призыву в военное время стала серия атак на военкоматы. Об этом сообщили региональные СМИ и телеграм-каналы, а также украинский Генштаб. География нападений и поджогов обширна и включает в себя Удмуртию, Иркутскую область, ХМАО, Свердловскую область и тд.

25 марта в российском военном ведомстве отчитались о 1351 погибших. Больше официальные данные не обновлялись.

Родственники военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, участвуют в акции "Бессмертный полк", 9 мая 2022 года, Севастополь AP Photo

По утверждению Киева, а также западных разведок потери России в войне могут достигать от 15 до 30 тысяч человек.

В Минобороны Великобритании предположили, что за 3 месяца войны Россия потеряла столько же солдат, сколько за 9 лет советской кампании в Афганистане.

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