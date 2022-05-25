Владимир Путин посетил раненых

Президент России Владимир Путин посетил военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, которые в Кремле называют "спецоперацией".

В Москве отметили, что это не первый раз, когда глава государства приезжал к раненым. Но о предыдущих случаях СМИ не сообщали.

Последний раз официально о потерях минобороны России сообщало 25 марта: 1351 военнослужащий погиб, 3825 получили ранения. Западные оценки российских потерь в 10 раз выше, а украинские — в 20.

На этом фоне ускоряют выдачу российских паспортов в Херсонской и Запорожской областях Украины: в среду Владимир Путин подписал указ, по которому жители этих регионов смогут получить российское гражданско по упрощённой процедуре, которая ранее действовала для Луганской и Донецкой областей. В Киеве происходящее назвали грубейшим нарушением территориальной целостности Украины.

Кроме того, Кремль обвиняют в использовании продовольственного вопроса в качестве оружия и требуют снять блокаду украинских портов для вывоза зерна. К установлению "зелёных коридоров" для зерна призвали и в Пекине. В российском МИДе отметили, что решение вопроса требует "комплексного подхода, связанного со снятием санкционных ограничений".

По данным ООН, блокада украинского зерна ухудшает продовольственный кризис, вызванный пандемией. Цены на некоторые виды сельхозпродукции достигли 30-летнего максимума; в таких странах, как Афганистан, уже складывается тяжёлая ситуация.