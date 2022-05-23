Приговор российскому военному за убийство мирного жителя

Суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению сдавшего в плен российского военного Вадима Шишимарина. Он обвиняется в преднамеренном убийство мирного жителя.

Преступление было совершено в Сумской области в первые дни российского вторжения в Украину: 21-летний сержант застрелил безоружного 62-летнего Александра Шелипова по приказу вышестоящего военного.

Шишимарин признал свою вину и попросил прощения у вдовы пенсионера. Суд отверг доводы защиты о выполнении приказа и посчитал неискренним раскаяние обвиняемого.

"Приговор еще не вступил в силу, . я готовлю апелляцию, это говорит о том, что вердикт был вынесен с нарушениями", — утверждает адвокат Виктор Овсянников.

В Кремле взволнованы ситуацией с российским военнослужащим и будут искать варианты для его защиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

"Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (в Украине) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам".

Генеральная прокуратура Украины в понедельник сообщила, что число подтвержденных случаев гибели мирных граждан в результате российского вторжения достигло 4600, в том числе это 232 несовершеннолетних.

В стране возбуждены более 13 тысячи дел против российских военнослужащих , 49 предъявлены обвинения.