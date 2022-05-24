Украинской армии приходится всё труднее в Донбассе

Украинской армии все труднее приходится в Донбассе. Россия сосредоточила свои силы на востоке в попытке отвоевать новые территории.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, накануне в результате непрекращающихся обстрелов погибли три мирных жителя. Из 1,5 миллионного населения в регионе осталось не более 320 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "следующие недели войны будут трудными", а значит "нет другой альтернативы, кроме как сражаться".

Самая тяжелая ситуация сейчас - в Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - на этих направлениях оккупанты наиболее активны. Они устроили бойню и стремятся уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские войска Владимир Зеленский президент Украины

В ответ на настойчивый призыв Украины к союзникам о больших поставках оружия, США пообещали оказывать ей военную помощь "до конца". Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что еще около 20 стран предложат Киеву новые пакеты помощи в сфере безопасности, включая артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны и танки.

За четыре недели, прошедшие с момента созыва контактной группы в Рамштайне, динамика пожертвований и поставок была выдающейся. И после сегодняшних обсуждений я рад сообщить, что мы активизируем наши усилия Ллойд Остин глава Пентагона

Украина и ее союзники продолжают обвинять Россию в краже зерна.

Так, накануне телеканал CNN опубликовал снимки со спутника, на которых на два российских судна в порту Севастополя грузят зерно для отправки в другие страны.

При этом на канале отметили, что принадлежность зерна установить сложно.

Киев обсуждает с Евросоюзом , Великобритании, Турции и ООН создание "коридора для экспорта украинской пшеницы, подсолнечника и других зерновых".

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