Юрист-правозащитник Дмитрий Пискунов работает в ОВД-Инфо, независимом правозащитном медиа-проекте, который отслеживает политические преследования в России и помогает людям с правовой помощью. В декабре прошлого года ОВД-Инфо был признан иностранным агентом, в марте в его московском бюро прошли обыски. Дмитрий, как и многие его коллеги, из соображений безопасности покинул Россию и сейчас работает из-за границы.

– Продолжается начатая с 24 февраля кампания по подавлению любого несогласия с войной, любого негативного отношения к войне, и это сейчас основной фокус внимания российского государства, – рассказывает Дмитрий Пискунов. – Наиболее распространённый вариант давления – это административные дела о дискредитации вооружённых сил. Которые в свою очередь могут вылиться в уголовное дело, если вас привлекут повторно. Полицейские возбуждают административные дела за то, что человек непосредственно участвовал в акции против войны, но есть и множество кейсов, где человека привлекали за то, что он находился неподалеку, за то, что стоял с пустой бумажкой, за то, что стоял с бумажкой, на которой были нарисованы восемь астерисков, за то, что цитата из Льва Толстого была на сумке, за то, что кроссовки были сине-жёлтого цвета, и таких поводов огромное количество.

По данным ОВД-Инфо, с 24 февраля на протестных акциях произошло более 15 тысяч задержаний, а по новой статье «о распространении заведомо ложной информации» о российских вооружённых силах возбуждены десятки уголовных дел.

– Есть и малоизвестные люди, кто-то написал у себя в аккаунте в соцсетях, учительница из школы, на которую написали донос, которая критиковала армию. Ситуация, мягко говоря, критичная и плюс – оказывается ещё серьёзное давление на адвокатов и юристов, мы сталкиваемся с тем, что адвокатов не впускают в суды, не впускают в отделы полиции.

– Государственный репрессивный механизм работает, механизм создания атмосферы страха. Действительно, люди протестуют гораздо меньше по сравнению с тем, когда люди выходили на улицы в поддержку Алексея Навального, или в самые первые дни, первые недели после начала войны. Сейчас всё население живёт в каком-то страхе или стокгольмском синдроме, старается как можно сильнее закрыться от внешнего мира, от общественной жизни у себя на кухне и игнорировать всё происходящее.