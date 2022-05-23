Обстрелы и разминирование на востоке Украины

Мирные жители бегут с востока Украины, т.к. российские войска пытаются усилить наступление на Донецком и Луганском направлениях. Обстрелы не прекращаются по всей линии фронта, повреждены магистральный газопровод, газоснабжение в регионе остановлено, за последние сутки разрушены еще десятки объектов гражданской инфраструктуры

"Ситуация сложная, линия фронта все время находится под обстрелами, тяжелые бои идут на Луганском направлении, на территории Лиманской громады. Враг пытается прорваться и захватить город Лиман, чтобы осуществить наступление на Славянск и Краматорск", — говорит председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Минобороны РФ опубликовало видео с использованием в бою самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С", которая может вести огонь на дальность до 28,5 километров. В ведомстве сообщили, что в воскресенье в Украине были поражены почти 700 военных целей.

В обращении к участникам форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых жертвах: "Мое утро начинается с подсчета людей, которых мы потеряли. Мы закончили подсчеты в поселке Десна. Очень печальная статистика. К сожалению, сегодня под завалами в Десне были найдены 87 жертв, тела 87 убитых людей".

Российские саперы проводят разминирование территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе В осажденном войсками РФ городе возникла реальная угроза эпидемии из-за засорения ливневых стоков, т.к. вместе с дождевой водой по улицам растекаются трупные яды. Об этом заявлюят украинские власти .

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин утверждает, что в Мариуполе и других районах в ближайшее время будут развернуты масштабные восстановительные работы.