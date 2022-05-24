Текстовая трансляция Euronews | ФРГ: европейское эмбарго на нефть из России – "это вопрос дней"Комментарии
20 стран, среди которых Италия, Греция, Норвегия и Польша, поставят Киеву артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам второй встречи Контактной группы по обороне Украины. Дания передаст противокорабельные ракеты "Гарпун". Чехия направит военные вертолеты. Новый пакет американской военной помощи включает в себя 18 гаубиц, 18 тактических машин для их буксировки, противотанковую артиллерию, радары.
С начала российского вторжения в Украину численность американских войск в Европе увеличилась на более чем на 30%. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, сейчас контингент насчитывает 102 тысячи военнослужащих.
Литва, Латвия, Эстония и Словакия призвали к конфискации замороженных активов российских физических и юридических лиц, а также резервов ЦБ РФ на 300 миллиардов. "Теперь мы должны определить законные пути для максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования усилий Украины по противостоянию российской агрессии, а также для послевоенного восстановления страны," – говорится в совместном письме.
По словам Сергея Лаврова, если Запад предложит возобновить отношения, Россия "серьёзно подумает", нужно ли это ей. "Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее ," – сказал глава российской дипломатии.
В перешедшей под контроль российской армии Херсонской области начала действовать бивалютная зона: для расчёта в магазинах можно использовать рубль и гривну. Об этом заявил глава российской администрации оккупированного региона Владимир Сальдо.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рано делать вывод о том, что Украина уже получила всё необходимое вооружение: "Наступление России на Донбассе – это беспощадная битва, такого не было на европейской земле со времён Второй мировой войны. Призываю партнёров ускорить поставки техники и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и бронетранспортёров".
Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
ТАСС со ссылкой на Росавиацию: режим ограничения полётов на юге и в центральной части России продлён до 31 мая.
Минобороны Великобритании сообщает, что российские подразделения, ведущие наступление к северу и югу от Северодонецка медленно продвигаются навстречу друг другу, их разделяет менее 25 километров.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm
AFP со ссылкой на гражданское и военное руководство Бахмута: падение города станет серьёзным ударом для украинских сил в Донбассе. Местные жители неохотно уезжают из своих домов. Власти задумываются о принудительной эвакуации.
ФОТО: свежие могилы на Старокрымском кладбище к северу от Мариуполя
People stand amid newly-made graves at a cemetery in the settlement of Staryi Krym outside Mariupol, Ukraine https://t.co/7JMqETd0kp 📷 Alexander Ermochenko pic.twitter.com/Cc8IuLFseU— Reuters Pictures (@reuterspictures) May 24, 2022
В аналитической справке американского Института изучения войны отмечается, что один из приоритетов ВС РФ – замедление украинского контрнаступления в районе Харькова. Войска ДНР и ЛНР передислоцируются к северу от второго по величине города Украины для помощи в удержании российских позиций.
Сообщается также, что "российские националисты" и офицерские организации всё чаще критикуют "провал российской специальной военной операции" в Украине. Как утверждают эксперты Института, Общероссийское Офицерское собрание призвало Кремль объявить мобилизацию в регионах, граничащих с Украиной и странами НАТО, сформировать отряды территориальной обороны, а также ввести смертную казнь для дезертиров.
#Kharkiv Update:— ISW (@TheStudyofWar) May 23, 2022
The redeployment of DNR and LNR troops away from eastern #Ukraine to northern Kharkiv to hold defensive lines against the Ukrainian counteroffensive indicates #Russia’s prioritization of slowing the Ukrainian counteroffensive.https://t.co/WgtJ10qSrTpic.twitter.com/hxeLwQt2bV
Репортёр Le Figaro Жорж Мальбрюно со ссылкой на французскую внешнюю разведку DGSE: за три месяца войны Россия потеряла 28 000 солдат.
В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится об интенсивных боях вдоль всей линии фронта в Донецком операционном районе, сообщается о продолжающихся российских попытках окружения Северодонецка и Лисичанска для выхода к административной границе Луганской области. Ведётся штурм сел Тошковка и Устиновка южнее Северодонецка.
На Бахмутском направлении Россия улучшила тактическое положение в районе Васильевки.
Не исключается форсирование армией РФ реки Северский Донец в районе Дроновки и Белогоровки на Лиманском направлении.
Украинские военные также опасаются ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В военном органе утверждают, что россияне перебросили дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область в 50 километрах от границы.