Текстовая трансляция Euronews | ФРГ: европейское эмбарго на нефть из России – "это вопрос дней"

20 стран, среди которых Италия, Греция, Норвегия и Польша, поставят Киеву артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам второй встречи Контактной группы по обороне Украины. Дания передаст противокорабельные ракеты "Гарпун". Чехия направит военные вертолеты. Новый пакет американской военной помощи включает в себя 18 гаубиц, 18 тактических машин для их буксировки, противотанковую артиллерию, радары.

С начала российского вторжения в Украину численность американских войск в Европе увеличилась на более чем на 30%. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, сейчас контингент насчитывает 102 тысячи военнослужащих.

Литва, Латвия, Эстония и Словакия призвали к конфискации замороженных активов российских физических и юридических лиц, а также резервов ЦБ РФ на 300 миллиардов. "Теперь мы должны определить законные пути для максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования усилий Украины по противостоянию российской агрессии, а также для послевоенного восстановления страны," – говорится в совместном письме.

По словам Сергея Лаврова, если Запад предложит возобновить отношения, Россия "серьёзно подумает", нужно ли это ей. "Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее ," – сказал глава российской дипломатии.

В перешедшей под контроль российской армии Херсонской области начала действовать бивалютная зона: для расчёта в магазинах можно использовать рубль и гривну. Об этом заявил глава российской администрации оккупированного региона Владимир Сальдо.