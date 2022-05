Текстовая трансляция Euronews | ФРГ: европейское эмбарго на нефть из России – "это вопрос дней"

08:43

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, рано делать вывод о том, что Украина уже получила всё необходимое вооружение: "Наступление России на Донбассе – это беспощадная битва, такого не было на европейской земле со времён Второй мировой войны. Призываю партнёров ускорить поставки техники и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и бронетранспортёров".