"Старбакс" уходит из России

Россияне останутся без кофе «Старбакс». Американская компания объявила о своём окончательном уходе с российского рынка после 15 лет успешного ведения бизнеса и открытия 130 кафе. О своём решении руководство «Старбакса» объявило ещё восьмого марта.

В то же время порядка 2000 тысяч российских сотрудников сети кофеен продолжат получать зарплату в течение шести месяцев и получат помощь в поиске новой работы.

«Старбакс», чей российский сектор приносил меньше 1% прибыли, последовал примеру Макдональдс и других западных компаний, которые решили включиться в объявленные санкции против Москвы и покинуть российский рынок.