Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

"Старбакс" уходит из России

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
"Старбакс" уходит из России
"Старбакс" уходит из России   -   Авторское право  Ross D. Franklin/The Associated Press

Россияне останутся без кофе «Старбакс». Американская компания объявила о своём окончательном уходе с российского рынка после 15 лет успешного ведения бизнеса и открытия 130 кафе. О своём решении руководство «Старбакса» объявило ещё восьмого марта.

В то же время порядка 2000 тысяч российских сотрудников сети кофеен продолжат получать зарплату в течение шести месяцев и получат помощь в поиске новой работы.

«Старбакс», чей российский сектор приносил меньше 1% прибыли, последовал примеру Макдональдс и других западных компаний, которые решили включиться в объявленные санкции против Москвы и покинуть российский рынок.