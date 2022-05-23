"Стыдно за свою страну": дипломат РФ покинул свой пост в ООН

Советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о своем решении подать в отставку из-за войны против Украины. На своей странице в соцсетях Бондарев написал, что за время дипломатической службы ему ещё "никогда не было так стыдно за свою страну и работу".

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - отмечает он в своем заявлении.

По утверждению Бондарева, "за последние 20 лет уровень лжи и непрофессионализма МИД России все время возрастал и сейчас министерство "вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования" распространяет "пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов". Также он добавил, что "оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину".

МИД РФ пока не прокомментировал заявление Бориса Бондарева.