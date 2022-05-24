Эхо войны на российском рынке: уйдет ли иностранный бизнес или выжидает?

Три месяца войны не могли не сказаться на российской экономике.

В первые недели иностранные компании одна за другой объявляли о приостановке своей работы в стране. Но если одни решили уйти с российского рынка, продав бизнес, то другие надеются на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Для эксперта по российской экономике Криса Уифера, очевидно, что в большинстве своем иностранный бизнес выжидает, хоть и несет убытки.

Если пройтись по торговым центрам в Москве, то можно увидеть, что многие модные магазины, в первую очередь западные бренды, просто закрыли ставни. Их прилавки по-прежнему заполнены, свет по-прежнему горит. Они просто не открыты. Так что они еще не ушли. Они ждут, что будет дальше Крис Уифер экономист, гендиректор Macro-Advisory

В первые дни войны российский рубль потерял половину своей стоимости. Однако правительству удалось не только восстановить его, но и значительно укрепить.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что в долгосрочной перспективе последствия западных санкций могут оказаться тяжелыми.

Сейчас мы видим ухудшение состояния экономики в широком спектре секторов. Компании предупреждают, что у них заканчиваются запасы запчастей. Многие компании перевели своих работников на неполный рабочий день, а другие предупреждают, что им придется полностью закрыться. Поэтому есть реальные опасения, что безработица в летние месяцы вырастет, потребление серьезно снизится, сильно упадут розничные продажи и инвестиции Крис Уифер экономист, гендиректо Macro-Advisory

В связи с уходом иностранного бизнеса политика импортозамещения в России снова становится актуальной. В освободившихся нишах многие отечественные бренды увидели для себя новые возможности.

В планах правительства довести долю российской продукции на рынке до 70%, на данный момент она составляет лишь 30%.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.