Эхо войны на российском рынке: уйдет ли иностранный бизнес или выжидает?Комментарии
Три месяца войны не могли не сказаться на российской экономике.
В первые недели иностранные компании одна за другой объявляли о приостановке своей работы в стране. Но если одни решили уйти с российского рынка, продав бизнес, то другие надеются на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Для эксперта по российской экономике Криса Уифера, очевидно, что в большинстве своем иностранный бизнес выжидает, хоть и несет убытки.
В первые дни войны российский рубль потерял половину своей стоимости. Однако правительству удалось не только восстановить его, но и значительно укрепить.
Тем не менее некоторые эксперты считают, что в долгосрочной перспективе последствия западных санкций могут оказаться тяжелыми.
В связи с уходом иностранного бизнеса политика импортозамещения в России снова становится актуальной. В освободившихся нишах многие отечественные бренды увидели для себя новые возможности.
В планах правительства довести долю российской продукции на рынке до 70%, на данный момент она составляет лишь 30%.
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