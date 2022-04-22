Страны ЕС компенсируют России экономические потери от санкций?

Российские власти вряд ли смогут заставить европейские страны возместить ущерб, нанесенный экономике страны санкциями ЕС. Такое мнение в интервью Euronews высказал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

В среду спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что "санкции против Российской Федерации незаконны" и пообещал подсчитать нанесенный ими ущерб экономике страны, чтобы в дальнейшем присоединившиеся к ограничительным мерам государства Европы компенсировали Москве потери.

"К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда – вопрос времени", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Думский спикер заметил, что Европа сама "ставит крест на долгосрочных отношениях".

"Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчёркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях", - подчеркнул Володин.

Президент России Владимир Путин 18 апреля заявил, что страна выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада и отметил, что курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. Товарные запасы в торговых сетях, по оценке главы государства, также восстанавливаются, спрос пришел в норму, инфляция позже стабилизируется.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН также отметил, что "с санкционным прессингом страна успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров".

Ущерб подсчитать невозможно

Экономист Андрей Нечаев полагает, что заявления Вячеслава Володина "это просто игра словами".

"Такого рода прецедентов в мировой практике не было. Ну и сам ущерб, который безусловно присутствует, крайне трудно посчитать. Поэтому, на мой взгляд, это чисто политическое заявление", - сказал Нечаев в интервью Euronews.

По словам экономиста, по итогам года будет ощутимое снижение ВВП, но «сколько тут будет связано с европейскими санкциями, сколько с американскими, сколько с другими проблемами высчитать невозможно».

Нечаев полагает, что санкции 2022 года сильно ударили по российской экономике.

"Они, конечно, гораздо более жесткие чем 2014-м году. Тем более, что в ряде случаев последствия будут иметь пролонгированный характер. Например, решение о запрете на 50% пока экспорта в Россию высоких технологий означает, что через какое-то время с большими проблемами столкнется российская авиация, поскольку 80% самолетов импортные. В России вообще не производятся некоторые виды станков. Есть, скажем, такие позиции, где действительно зависимость носит критический характер, типа зависимости по лекарственным субстанциям, где 94% импорта. Скорее всего, будет попытка переключиться на индийские лекарства или включить так называемый «параллельный импорт». Недавно уже было принято соответствующее постановление российского правительства, которое разрешает нарушать право интеллектуальной собственности, то есть импортировать те или иные товары без согласия держателей лицензий на эти товары", - напоминает эксперт.

В некоторых отраслях эффект уже достаточно серьезный, а где-то проявится через год-два, отмечает экономист.

"Конечно, последствия болезненные и тяжелые, но сказать, что экономика рухнула нельзя. Я с вами говорю из машины, мы стоим в пробке. Машин вокруг много, люди продолжают ездить, покупать бензин. Никакого коллапса в этом смысле не наступило. Но есть официальные оценки правительственных экономистов, что падение ВВП в этом году будет порядка 10%. Для населения гораздо болезненнее высокая инфляция. Скорее всего, в этом году она будет 20-25%. Это по методике Росстата. Уже по состоянию на сегодня в пересчете на год она 17,5%", - говорит Нечаев.

К высокой инфляции добавится наверняка и рост безработицы. Многие зарубежные компании покидают российский рынок. Сокращают работников и российские компании.

По некоторым оценкам, инфляция в 2022 году в России вырастет на 2 процентных пункта.

"Главная причина не в уходе иностранных компаний. Не так уж много людей работало там, - говорит Андрей Нечаев. - От 100 до 300 тысяч человек максимум. Реально приведет к росту безработицы спад во многих отраслях, которые напрямую не связаны с иностранными инвестициями. Например, сейчас из-за отсутствия импортных комплектующих КАМАЗ возвращается к старым моделям, хотя сейчас пока фактически производство не приостановлено, но снижение выпуска налицо. И так во многих секторах. Авиакомпании из-за проблем с авиапарком и резкого уменьшения числа полетов сокращают персонал. То есть это в большей степени связано не с западными компаниями, которые ушли, а именно с падением на самом российском рынке", - говорит эксперт.

Прогнозы на 2022: от небольшого роста к серьезному спаду

Международный валютный фонд ожидает сокращения российской экономики в 2022 году на 8,5%. Европейский банк реконструкции и развития - на 10%. Официальный прогноз Минфина и Минэкономразвития РФ - также около 10%.

В феврале, до начала войны в Украине, МВФ и Минэкономразвития России прогнозировали рост ВВП РФ на 2,8%, Всемирный банк - на 2,4%.