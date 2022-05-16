Renault уходит из России

Французский автоконцерн Renault продаёт свою долю АвтоВАЗа, составляющую почти 68%. Таким образом компания, приостановившая деятельность в России в конце марта, уходит из страны. Теперь российские активы Renault переходят ведомственному Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) Минпромторга. По данным СМИ, за французской компанией сохраняется право выкупить акции в течение пяти-шести лет. Сейчас на заводах в Тольятти и Ижевске не собирают автомобили из-за отсутствия комплектующих.

Завод «Рено Россия» переходит теперь в собственность правительства Москвы. Городские власти уже заявили, что намерены сохранить большинство рабочих мест, наладив здесь в партнёрстве с КАМАЗом выпуск легковых автомобилей под маркой «Москвич». В перспективе рассматривается возможность производства электромобилей.