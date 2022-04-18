"Структурные изменения" российской экономики из-за санкций

Российскую экономику начиная с лета ждет непростой период структурных изменений. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике. По ее словам, санкции уже отразились на российском финансовом секторе и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она также отметила, что ЦБ не будет "любыми методами" возвращать инфляцию к целевому значению в 4%. Набиуллина заявила, что закончился период, когда экономика может жить за счет резервов и основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин утверждает, что западным странам не удалось, по его словам, расшатать систему:

"Главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов, имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений", -- сказал Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Еврокомиссия тем временем ведет работу над шестым пакетом антироссийских санкций. Меры могут затронут Сбербанк, на долю которого приходится 37% сектора в РФ, рассматриваются механизмы нефтяного эмбарго.

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild заявила, что банкротство России является лишь делом времени и Путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа. По оценкам главы Еврокомиссии, экспорт в Россию снизился на 70%, ВВП страны сократится на 11%.