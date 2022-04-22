В Москве отметили день рождения Ленина

В Москве на Красной площади прошла демонстрация в честь 152-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина, философа и революционера, основателя Советского государства. Здесь собрались около тысячи человек – сторонники партий и организаций левого толка. Они несли красные флаги и портреты вождя мирового пролетариата и возложили цветы к Мавзолею, где похоронен Ленин.

В мероприятии принял участие лидер Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов, отметивший, что во многом благодаря идеям Ленина советский народ одержал победу в Великой отечественной войне:

– Только ему удалось на планете впервые в истории соединить классное образование, сильную государственность, советскую власть, труд и заставить всех служить этой идее.

Представители «Левого Фронта» предложили восстановить в Москве Музей Ленина, закрытый в начале 1990-х годов. Подобные акции прошли в этот день и в других городах.

По данным СМИ, Мавзолей Ленина каждый год посещают около полумиллиона человек. В ближайшие три недели вход сюда будет закрыт в связи с подготовкой празднования Дня Победы.