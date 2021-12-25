30 лет без СССР: Грузия переосмысляет советское прошлое

ОСКОЛКИ СОЮЗА

На развалах блошиного рынка на Сухом мосту в центре Тбилиси можно найти артефакты, напоминающие о Советском Союзе. Местные жители и гости грузинской столицы могут найти здесь винтажные сувениры, кто-нибудь из иностранных туристов обязательно спросит, продается ли здесь бюст Сталина, корочки советского паспорта или военные награды. Для кого-то советское прошлое - это время безмятежной юности, стабильного заработка и бесплатных путевок в пансионат. Но для некоторых людей весь этот антиквариат вызывает горькие воспоминания о жизни при коммунизме, об эпохе, которая, как они надеются, никогда не повторится.

Жители Тбилиси:

"Да ничего у нас не было, экономика не функционировала как таковая. Если вам что-то было нужно купить, вы ехали в Москву. \_Люди, которые ностальгируют по СССР, скорее всего вспоминают о некоторой стабильности, предсказуемости нашей жизни_".

"Мы были всем обеспечены - все было доступно - зарплаты были высокими, хватало на путешествия, безработицы не было".

На улицах Тбилиси многое напоминает советский период. Для молодого поколения серп и молот на зданиях или на балюстрадах это просто атрибуты далекой истории.

Жители Тбилиси:

"Важно знать, что Советский союз был террористическим государством, которое не оставляло своим гражданам никакой свободы политического волеизъявления, где о свободе не было и речи".

"Советское прошлое до сих пор влияет на многие аспекты жизни нашего общества. Представления и взгляды нашей молодежи были заложены их родителями, жившими в СССР. От этого становится грустно".

ГРУЗИЯ-РОССИЯ: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

Ровно 30 лет назад в декабре 1991 года 15 бывших советских республик стали отдельными государствами. Но Россия все равно считает постсоветские страны сферой своего эксклюзивного влияния. Это относится и к Закавказью.

Лаша Бакрадзе, историк: "Владимир Путин считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой 20-го века. Мы видим усилия, направленные на то, чтобы страны СНГ и Грузия оставались в орбите Кремля. В Москве уже как-то смирились с окончательной потерей Прибалтики: этим республикам удалось перевернуть страницу вовремя и вступить в ЕС и НАТО. Украине и Грузии не удалось это сделать, и вы видите какие у этого последствия".

Сложностей в отношениях России и Грузии добавляют последствия войны 2008 года. Грузинские власти не признают независимость Абхазии и Южной Осетии и считают, что эти территории оккупированы Москвой.

Оливер Рейзнер, профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси): "В государствах, образовавшихся после распада СССР, все ещё высоко влияние политической культуры Российской Федерации. Как верно подметил один из моих коллег: "Вы можете вытащить Грузию из Советского Союза, но не можете вытащить Советский Союз из Грузии".

В маленькой Грузии вопросы национальной и культурной идентичности всегда были жизненно важными, поэтому переосмысление советского прошлого - это непрерывный процесс.

Новое поколение грузин с надеждой смотрит на Запад и видит свое будущее только в качестве независимого государства, уважающего права и свободы граждан.