"ПСЖ" против "МанСити": Мбаппе рвётся в бой

Килиан Мбаппе заявлен в состав "ПСЖ" на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. Он отправился с командой в Манчестер.

22-летний нападающий испытывает проблемы с голеностопом. Поэтому его участие в игре с "МанСити" под вопросом.

Без своего лучшего снайпера французам будет сложнее отыграться после домашнего поражения недельной давности.

"Он собирается выйти на поле, - говорит тренер англичан Пеп Гвардиола. - И я с нетерпением жду этого. Это на благо самой игры и футбола в целом. Я надеюсь, что он сыграет".

После победы над парижанами в "Парк де пренс" со счётом 2:1 "горожане" выйдут на поле домашнего стадиона "Этихад" в статусе фаворитов букмекеров. Хотя в трёх последних сезонах Лиги чемпионов они вылетали на стадии 1/4.

Путёвку в финал турнира "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" разыграют во вторник вечером.

Соперники победителей этого матча определятся по итогу встречи "Челси" - "Реал" , которая состоится в среду.