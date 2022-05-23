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Италия

"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

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Фанаты "Милана" празднуют победу в Серии А
Фанаты "Милана" празднуют победу в Серии А   -   Авторское право  Alessandro Bremec/LaPresse via AP

Фанаты "Милана" устроили народные гулянья в честь первой за 11 лет победы в чемпионате.

Все решилось в последнем матче - команда Стефано Пиоли разгромила "Сассуоло" со счетом 3:0 и обошла в Серии А своего извечного соперника - "Интер".

Скудетто в этом сезоне стало 19-м в истории "Милана". Это значит, что у соседей теперь равенство, и один ориентир – "Ювентус" с его 36 титулами.

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