"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 летКомментарии
Euronews
Авторское право Alessandro Bremec/LaPresse via AP-
Фанаты "Милана" устроили народные гулянья в честь первой за 11 лет победы в чемпионате.
Все решилось в последнем матче - команда Стефано Пиоли разгромила "Сассуоло" со счетом 3:0 и обошла в Серии А своего извечного соперника - "Интер".
Скудетто в этом сезоне стало 19-м в истории "Милана". Это значит, что у соседей теперь равенство, и один ориентир – "Ювентус" с его 36 титулами.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.