"Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет

Фанаты "Милана" устроили народные гулянья в честь первой за 11 лет победы в чемпионате.

Все решилось в последнем матче - команда Стефано Пиоли разгромила "Сассуоло" со счетом 3:0 и обошла в Серии А своего извечного соперника - "Интер".

Скудетто в этом сезоне стало 19-м в истории "Милана". Это значит, что у соседей теперь равенство, и один ориентир – "Ювентус" с его 36 титулами.

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