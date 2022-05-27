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Афганистан

В Афганистане прогремела серия взрывов

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Раненный при взрыве в Мазари-Шарифе мальчик. 25 мая 2022 года
Раненный при взрыве в Мазари-Шарифе мальчик. 25 мая 2022 года   -   Авторское право  Masih Paeiz/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В суннитской мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и 22 получили ранения.

В этот день в афганской столице и Мазари-Шарифе на севере страны произошла серия взрывов, жертвами которой в общей сложности стали 15 человек и более 30 пострадали .

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

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