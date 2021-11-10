Скандал в ПСЖ: две футболистки не поделили место в составе

Футболистка французского ПСЖ Амината Диалло задержана по подозрению в организации нападения на одноклубницу.

Парижане подтвердили информацию и заявили, что "внимательно следит за разбирательством и планирует принять меры", при этом имени жертвы не называют.

По информации газеты L'Equipe, ей стала полузащитница Кейра Амрауи.

Как сообщается, 4 ноября на ее напали двое неизвестных, вытащив из машины и избив металлическими прутьями по ногам. Таким образом, по данным СМИ, Диалло хотела избавиться от конкурентки за место в стартовом составе.

Это случилось перед матчем ПСЖ против мадридского Реала в женской Лиге чемпионов - Амрауи не попала в заявку, ее место заняла Диалло.

Диалло 26 лет, она выступает за ПСЖ с 2016 года, находившись в разное время в аренде у других клубов. Амрауи перешла из "Барселоны" в июле этого года. Обе играют за сборную Франции.