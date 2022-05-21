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Мексика

США продолжат высылать нелегальных мигрантов на основании антиковидных ограничений

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 Alexander Kazakevich
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Нелегальные мигранты в городе Игл-Пасс, Техас, США
Нелегальные мигранты в городе Игл-Пасс, Техас, США   -   Авторское право  AFP

США продолжат высылать нелегальных мигрантов на основании антиковидных мер, введённых ещё два года назад Дональдом Трампом.

Администрация Джо Байдена планировала отменить это положение (т.н. "Раздел 42") 23 мая, но федеральный судья штата Луизиана Роберт Саммерхейс заблокировал инициативу Белого дома.

Гуманитарные организации указывают на критическую ситуацию в переполненных центрах для приёма мигрантов в приграничных районах Мексики.

"Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение заблокировать отмену "Раздела 42", это негативно скажется на людях, ищущих убежища, хаос на границе продолжится".

Без действующей американской визы люди не могут подать прошение о предоставлении убежища.

Закон предусматривает ряд исключений, например, для украинских беженцев.

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