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Мексика

В Мексике сожгли картонного Зеленского

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 Alexander Kazakevich
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Скриншот: картонная фигура Джо Байдена
Скриншот: картонная фигура Джо Байдена   -   Авторское право  AFP

В Мексике после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, возобновилась традиция сжигания чучела Иуды на Пасху.

Нередко место Искариота занимают политики. В воскресенье на одной из площадей Мехико сожгли картонный танк, фигуру Джо Байдена в образе дьявола, а также миниатюрного Владимира Зеленского.

Среди чучел не оказалось российского президента. По словам Эдуардо Родригеса, которому принадлежит авторство картонных работ, ответственность за разжигание войны лежит на Украине и НАТО.

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