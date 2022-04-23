Протесты против убийств женщин в Мексике

В городе Монтеррей на севере Мексики прошла акция протеста против убийств женщин после того, как в подвале одного из мотелей было найдено тело 18-летней Дебани Эскобар, пропавшей без вести 9 апреля.

Согласно официальным данным, в Мексике наблюдается рост насилия в отношении женщин, в прошлом году было зарегистрировано 1006 гендерно мотивированных убийств, квалифицированных судебные властями как фемициды.

В 2020 году жертвами убийц стали 978 женщин.

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