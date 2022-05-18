Украина обещает вернуть Херсон: как к этому относится местное население?Комментарии
Битва за оккупированный Херсон - одна из главных целей Украины на юге страны. Власти обещают освободить город военным путем, при этом, как они уверяют, мирному населению ничего не угрожает.
Съемочная группа нашего телеканала была допущена близко к зоне активных боев, приносящих в жизнь мирного населения разрушения и страх.
Эта дорога раньше вела в Крым - территорию, которую Украина потеряла в 2014 году. Местные жители говорят: они остаются, чтобы защитить то, что осталось от их домов и их страны.
Напряжение зашкаливает... Все пытаются держаться из последних сил.
Дальше по дороге мы встречаем жителей, собравшихся на раздачу гуманитарной помощи. Кажется, что люди здесь уже не особо обращают внимания на раздающиеся взрывы.
Мы уезжаем в то время как местные говорят, что остаться - их выбор.
Мы уверенные и упрямые люди и ждем, когда их выгонят. Это мой дом. Я не хочу отдавать его им.
Здесь, в погребе, среди заготовленных впрок консервов они проводят дни и ночи в ожидании того, когда мирная жизнь вернется сюда.
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