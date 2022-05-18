Украина обещает вернуть Херсон: как к этому относится местное население?

Битва за оккупированный Херсон - одна из главных целей Украины на юге страны. Власти обещают освободить город военным путем, при этом, как они уверяют, мирному населению ничего не угрожает.

Съемочная группа нашего телеканала была допущена близко к зоне активных боев, приносящих в жизнь мирного населения разрушения и страх.

Эта дорога раньше вела в Крым - территорию, которую Украина потеряла в 2014 году. Местные жители говорят: они остаются, чтобы защитить то, что осталось от их домов и их страны.

Что я могу вам сказать, камень за камнем мы строили эти дома своими руками. Нам очень тяжело это оставить. Очень тяжело. Мы не хотим этой войны. Мы хотим мира Светлана жительница села Шевченковка, Херсонская область

Напряжение зашкаливает... Все пытаются держаться из последних сил.

Дальше по дороге мы встречаем жителей, собравшихся на раздачу гуманитарной помощи. Кажется, что люди здесь уже не особо обращают внимания на раздающиеся взрывы.

Мы уезжаем в то время как местные говорят, что остаться - их выбор.

Мы уверенные и упрямые люди и ждем, когда их выгонят. Это мой дом. Я не хочу отдавать его им.

Мы уверенные и упрямые люди и ждем, когда их выгонят. Это мой дом. Я не хочу отдавать его им жительница села Шевченковка, Херсонская область

Здесь, в погребе, среди заготовленных впрок консервов они проводят дни и ночи в ожидании того, когда мирная жизнь вернется сюда.

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