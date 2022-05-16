Украина: Россия потеряла около трети своих сухопутных войск

Бои на востоке Украины продолжаются, с особой интенсивностью - в Донбассе.

По данным британской военной разведки, Россия лишилась около трети своих сухопутных войск с начала войны. При этом данные о своих потерях как Киев, так и Москва перестали оглашать в последние недели, но и до этого они разнились и не могли быть подвергнуты независимой оценке.

Что же касается российского наступления в Донбассе, то, по мнению Минобороны Великобритании, оно вряд ли ускорится в ближайшие 30 дней.

Генсек НАТО считает, что России не удается достичь своих целей.

Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают из окрестностей Харькова. Их крупное наступление в Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей Йенс Столтенберг генсек НАТО

Если российские войска испытывают трудности, то украинские, напротив, продвигаются вперед.

В воскресенье их первый батальон достиг российской границы в Харьковской области. Спустя три дня после обстрела в доме культуры в городе Дергачи к северу от Харькова продолжают тушить остатки пожара.

Российские войска отступили из этого района, но теперь они нацелены на маршруты снабжения, а на западе российским ракетным обстрелам подверглись очередные объекты военной инфраструктуры в районе Львова. Жертв и пострадавших в результате ударов нет.

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