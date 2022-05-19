Лидеры Финляндии и Швеции посетили Белый дом

Президент США Джо Байден принял в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции — уже через сутки после того, как Хельсинки и Стокгольм подали официальную заявку на вступление в НАТО, положив конец десятилетиям нейтралитета. Американский лидер решение северных стран поддержал.

"В Швеции и Финляндии есть сильные демократические институты, сильная армия, сильная и прозрачная экономика. А также ощущение того, что правильно, а что нет. Они соответствуют каждому требованию НАТО, и даже больше", — заявил президент США Джо Байден.

Но Турция не готова назвать Финляндию и Швецию военными союзниками. Официальная причина — покровительство последних курдским активистам, которых Анкара считает террористами.

"Когда союзник, важный союзник, такой, как Турция, поднимает вопросы безопасности... Конечно, единственный способ решить их — сесть за стол переговоров и найти пути к общему знаменателю и соглашению, которое позволит двигаться дальше", — считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Впрочем, политологи считают, что Анкара, на самом деле, не против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а просто пытается торговаться с Вашингтоном. Bloomberg уже опубликовал вероятный список турецких требований: он включает поставки новых американских истребителей и снятие санкций за покупку у Москвы комплексов С-400.