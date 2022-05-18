Текстовая трансляция Euronews | "Эвакуация с "Азовстали" продолжится" - Зеленский

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 12 атак российской армии, уничтожено три танка, три артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей ВС РФ, говорится в утренней сводке Генштаба Украины.

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино объявил о запрете въезда в страну для тысячи попавших под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина, из-за ситуации в Украине.

Госдепартамент США объявил о запуске новой программы по сбору и анализу доказательств военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "эвакуация "Азовстали" продолжается". Ею руководят военные и разведчики. По словам украинского президента, привлечены наиболее влиятельные международные посредники. В ночь с понедельника на вторник из "Азовстали" вывезли 53 раненых в Новоазовск, еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Еленовку.

Европейская комиссия в среду представит план на 210 млрд евро по отказу от энергоносителей из РФ к 2027 году. В рамках проекта Брюссель намерен начать импорт газа из других стран, ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а также прилагать больше усилий для экономии энергии.