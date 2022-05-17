Борьба жён "азовцев"

СИМВОЛ ВОЙНЫ

Они делали всё возможное, чтобы вызволить своих мужей из подвалов "Азовстали". Жёны украинских военнослужащих, оборонявшихся в тяжелейших условиях на территории мариупольского завода стали одним из символов войны. За их плечами два месяца ожидания, аудиенция у папы римского, обращения к мировым лидерам с призывом положить конец гуманитарной катастрофе.

Ольга Андрианова, жена Сергея, бойца полка "Азов": "В последний раз мы были на связи 10 дней назад. Он сказал мне, что ситуация критическая. Медицинской помощи нет, воды нет, пьют по глотку технической воды каждые 5-6 часов".

После того, как Россия и Украина объявили об эвакуации тяжелораненых у Ольги, Анны, Дарьи и других женщин появилась надежда, но на тот момент они ещё ничего не знали о судьбе своих близких.

Анна Науменко, невеста Дмитрия Данилова: "Он очень мало писал, говорил, что с ним всё хорошо, а мне не стоит волноваться из-за новостей, конечно, от этого я волновалась ещё сильнее. Но у меня не было другой информации".

Всё это время женщины жили воспоминаниями, перечитывали переписку с любимыми.

Дарья Цикунова, девушка офицера управления разведки "Азова" Ильи Самойленко: "Мы обсуждали в письмах, что будем делать, когда всё закончится, ст роили какие-то планы".

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ

Жёны "азовцев" называют себя солдатами информационного фронта. Западные журналисты спрашивают их о связях полка "Азов" с крайне правыми движениями.

Юлия Федосюк, жена Арсения Федосюка: "_Российская пропаганда в Европе сильна, и многие считают бойцов "Азова" неонацистами или фашистами. Мы об этом постоянно говорим. Мы сообщаем СМИ, что полк "Азов"_– это часть вооруженных сил Украины. Это многонациональное подразделение. Главный раввин Украины попросил правительство Израиля посодействовать созданию гуманитарного коридора для эвакуации защитников Мариуполя. Один из моих друзей руководит крупной ЛГБТ-организаций, они жертвовали деньги "Азову".

Жена командира полка Катерина Прокопенко признаётся, что мужество защитников "Азовстали" помогает ей жить: "Он [Денис Прокопенко] моя лучшая опора в этом мире. Как луч света, воплощение добра, воли и силы духа. Я даже не могу объяснить, насколько это ценно для меня".

До тех пор пока не состоится официальный обмен "азовцев" на российских военнопленных, украинские женщины намерены продолжать борьбу и делать всё, чтобы их голос был услышан.

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