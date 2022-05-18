Возвращение домой или российский суд: что станет с бойцами "Азова"?Комментарии
В Украине их называют героями, в России - нацистскими преступниками.Что станет с вывезенными накануне с завода "Азовсталь" украинскими военными пока не ясно.
Российская сторона заявляет, что они сдались без условий, в Киеве операцию по их спасению называют эвакуацией. При этом замминистра обороны Украины заявляет, что бойцы "Азова" вернутся домой в результате обмена пленными.
В то время как российские официальные лица говорят о том, что после оказания раненым медицинской помощи их намерены судить.
Тем временем в Госдуме намерены рекомендовать не обменивать бойцов "Азова".
Инициативу, предложенную депутатом от "Справедливой России" Анатолием Вассерманом, поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне Минюст России попросил Верховный суд признать "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность в стране, что позволит судить его бойцов по факту их принадлежности к батальону.
Отдельный отряд специального назначения "Азов" был сформирован в Мариуполе в 2014 году как добровольческое ополчение для борьбы с пророссийскими силами на востоке Украины, и многие его первоначальные члены придерживались ультраправых экстремистских взглядов.
С тех пор это подразделение было интегрировано в состав Национальной гвардии Украины, и его командиры говорят, что "Азов" отошел от своих ультраправых истоков.
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