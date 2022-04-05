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мир

Страны ЕС высылают десятки российских дипломатов

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Табличка с надписью "Площадь свободы" у здания посольства РФ в Берлине
Табличка с надписью "Площадь свободы" у здания посольства РФ в Берлине   -   Авторское право  Fotograma AFP

Италия, Испания, Швеция и Дания присоединились к своим партнёрам по ЕС, заявив о высылке российских дипломатов.

Ранее аналогичные меры озвучили французские и немецкие власти, последовав примеру Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Чехии и стран Балтии. Только за последние 48 часов персонами нон-грата объявили около 150 сотрудников российских дипмиссий. В качестве причины чаще указывают подозрения в шпионаже.

Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:
"Эта мера, принятая по согласованию с нашими европейскими и натовскими партнёрами, - необходимость по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, и в контексте нынешней кризисной ситуации, которая возникла в результате неоправданной агрессии России в отношении Украины".

К новости в Кремле отнеслись "негативно и с сожалением". В министерстве иностранных дел РФ пообещали дать ответ на эти действия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких беспрецедентно кризисных и сложных условиях это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходмо для поисков путей урегулирования. А во-вторых, это неминуемо приведёт к ответным шагам".

По подсчётам, со дня начала военных действий на Украине страны блока выслали около 260 российских дипломатов. Евросоюз, выступивший с осуждением убийств гражданских лиц в украинском городе Буча, обсуждает пятый пакет санкций в отношении России.

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