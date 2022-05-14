Очереди на заправках на юге Украины

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Одно из многих нежелательных последствий войны — изменение всех аспектов обычной жизни. Подобные ситуации становятся всё более обыденными не только в Одессе, но и в других районах на юге Украины, где ощущается острая нехватка топлива. Многие говорят, что иногда искать бензин приходится по нескольку дней".

"Из пяти заправок мы нашли на одной заправке бензин, и по системе онлайн мы оплату провели за определённое количество литров, и вот приехали заправляться".

"Потому что и работать нужно, иногда и в пять утра встаёшь, ищешь заправки".

"Ситуация такая в стране, что ж поделаешь. Мы не виноваты, те не виноваты, так что я так думаю, должны понять".

"Вчера мы ездили целый день по всем заправкам, не было вообще топлива. Сегодня появилось — мне сказал друг. Жить тяжело, работы нет, ракеты прилетают, сидим как на иголках, никогда не знаешь куда прилетит. Сейчас вот в такси работал, то же как-то слабо идёт. Сейчас даже не знаю, чем заняться, если честно. Ждём, надеемся, что всё закончится, что мы победим — слава Украине!"

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Украинское правительство заявляет, что работает над решением этой проблемы, и новые линии снабжения должны быть запущены к концу мая. До того жителям придётся потерпеть. Многие говорят, что понимают исключительность обстоятельств и готовы сделать всё возможное для помощи и поддержки своей страны".