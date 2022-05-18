"Азовсталь": эвакуация или сдача в плен?

Украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" в Мариуполе, доставлены в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога, пишут местные издания Дон24 и 161.ru.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Непонятно также сколько бойцов покинуло территорию комбината, и что будет с ними дальше: в Киеве называют процесс "спасением жизней" и "эвакуацией", а в Москве — "сдачей в плен".

"По нашим данным, более 2 тысяч человек было всего. Вышли 265 и 617. [Внутри остались] чуть больше половины", — заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. В частности, внутри "Азовстали" до сих пор находятся все командиры полка "Азов", настаивает он.

По словам Дениса Пушилина, их ждет либо суд, перед которым они предстанут как военные преступники, либо смерть. Украинские власти заявили, что планируют обменять "азовцев" на российских военнопленных, но это предложение может не найти отклика по другую сторону границы. Так в Госдуме уже предложили запретить обмен "нацистских преступников" на российских солдат, в Минюсте потребовали признать "Азов" террористической организацией, а сенатор Андрей Клишас вообще намекнул на то, что украинцам грозит смертная казнь — ведь на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР моратория на высшую меру наказания не существует.

В Украине отреагировали на такие заявления спокойно: это всего лишь пропаганда для внутреннего российского потребления, сказала замминистра обороны Анна Маляр.