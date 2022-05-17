Шведы и финны идут в НАТО вместе

Стокгольм и Хельсинки совместно представят свои кандидатуры на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе в среду. Об этом сообщила во вторник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, принимая его в Стокгольме.

"Швеция и Финляндия согласились продвигаться рука об руку через весь этот процесс, и завтра мы собираемся вместе подать заявку на членство в НАТО. Это сильный сигнал, показывающий, что мы будем едины в будущем", - сказала Андерссон.

Финляндия и Швеция хотят как можно скорее переступить порог НАТО, несмотря на угрозу наложения вето со стороны Турции. Финский президент во вторник заявил, что он настроен оптимистично и надеется, что обе страны смогут заручиться поддержкой Анкары, несмотря на прозвучавшие с её стороны возражения.

"Я уверен, что с помощью конструктивных переговоров ситуация будет решена", - сказал Ниинистё в своем выступлении перед шведским парламентом.