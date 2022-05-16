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Швеция

Расширение НАТО на север: Швеция вслед за Финляндией отказывается от нейтралитета

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Российский двуглавый орел на фоне шведского флага в Хельсинки
Российский двуглавый орел на фоне шведского флага в Хельсинки   -   Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Вслед за Финляндией в ряды НАТО намерена вступить и Швеция. Об этом стало известно из заявления правящей Социал-демократической партии страны.

При этом королевство в случае одобрения заявки намерено отказаться от размещения на своей территории военных баз и ядерного оружия.

По словам премьер-министра, невступление в НАТО поставит Швецию в уязвимое положение.

Наша 200-летняя политика военного неприсоединения сослужила Швеции хорошую службу, но вопрос заключается в том, сможет ли военный нейтралитет быть нам полезным в будущем. Неспровоцированное вторжение России в Украину не только незаконно и неоправданно, но и подрывает европейский порядок безопасности, на котором Швеция строит свою безопасность
Магдалена Андерссон
премьер-министр Швеции

Ранее президент Финляндии также подчеркнул, что к этому решению их подтолкнули события в Украине, и заверил, что выбор его страны не направлен против кого бы то ни было.

Сегодня - исторический день. Финляндия максимально усилит свою безопасность. И это ни от кого не зависит
Саули Нийнистё
президент Финляндии

В то же время это "историческое решение" было неоднозначно воспринято в финском обществе.

Якко Ихо, студент:

— Я очень счастлив. Это была давняя мечта как моя, так и всей Финляндии присоединиться к НАТО.

Ярно Партанен, житель Швеции:

— Я не думаю, что Россия собирается на нас нападать, но у нас с ней протяженная граница. Так что я предпочитаю налаживать бизнес с Россией и быть друзьями, оставаться нейтральными, вместо того чтобы, как говорится, будить зверя.

НАТО обещает обеим странам теплый прием. Тем не менее даже ускоренный процесс рассмотрения заявок может занять несколько месяцев, так как соглашения о членстве должны быть одобрены на национальном уровне всеми 30 странами НАТО.

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