Швеция и Финляндия: на пути в НАТО

Решение Швеции и Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО серьёзным образом меняет геополитический ландшафт Европы. Так считают эксперты, отмечая что протяжённость границы России с НАТО увеличится более, чем вдвое.

– Лучший способ обеспечить безопасность Швеции и шведского народа – вступить в НАТО вместе с Финляндией, – заявила Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции.

В Шведском университете обороны заявляют, что такая ситуация сложилась в результате действий России:

– Российские войска проявили в ходе войны чистую жестокость по отношению к жителям Украины, и это усилило страх и ощущение угрозы в Швеции. Люди боятся также того, что произойдёт, когда война завершится.

Заявку на вступление должны одобрить все 30 стран, входящих сейчас в НАТО, включая Турцию. Между тем президент страны Реджеп Эрдоган не даёт согласия, мотивируя это позицией Швеции и Финляндии в отношении ряда курдских группировок, которые в Турции объявлены террористическими.

При этом в Дании считают, что Швеция и Финляндия в кризисной ситуации смогут рассчитывать на поддержку НАТО ещё до формального вступления в альянс. Так заявила Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:

– Мы готовы оказать всю возможную помощь этим двум странам, если они подвергнутся, например, вооружённому нападению в процессе приёма.

Общественное мнение как в Швеции, так и в Финляндии долгое время было настроено вступления в НАТО, но за последнее время число сторонников вступления в альянс существенно увеличилось:

– Раньше я была категорически против, потому что считала, что мы должны оставаться нейтральными, как это было всегда. Но теперь, после российского вторжения, я несколько изменила своё мнение, потому что в мире, в скандинавских странах больше нет прежнего ощущения безопасности.