Швеция официально заявила, что подаст заявку в НАТО

Правительство Швеции официально подтвердило намерение страны вступить в НАТО. Правящая Социал-демократическая партия, долгое время выступавшая за нейтралитет, изменила свою позицию.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

"После дебатов в правительстве мы провели дополнительную встречу и приняли два решения. Первое — правительство решило проинформировать НАТО, что Швеция хочет стать членом Альянса и что шведский посол в НАТО подаст такой запрос в ближайшее время".

Днём ранее о таком же решении объявили власти Финляндии, которая непосредственно граничит с Россией. Западные СМИ сообщают, что официальные заявки обе страны направят в Брюссель в ближайшие дни.

В России сдержанно комментируют возможное расширение Альянса:

Владимир Путин, президент России:

"Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции — у России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И поэтому в этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счёт этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать".

Негативно о происходящем отзываются в Турции: там считают, что скандинавские страны предоставляют убежище активистам "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара называет террористической организацией.