ВСУ отвоёвывают территории в Харьковской области. На Луганщине ждут российского наступления.

В Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. В Генштабе Украины утверждают, что основные усилия российской армии направлены на удержание занятых позиций и контроль над дорогами к северу и востоку от Харькова. "Рейтер" сообщает, что ближайшая цель украинских военных – вытеснить россиян из Изюма. Так ВС РФ будет сложнее окружить украинские войска на восточном фронте Донбасса.

Власти Луганской области, ставшей центром боёв, указывают на новые попытки россиян форсировать реку Северский Донец для наступления на Северодонецк и прорыва трассы Лисичанск-Бахмут. В Минобороны России опубликовали кадры, где, как утверждается, показано уничтожение подразделений ВСУ при попытке пересечь через реку по понтонной переправе:

Турция предложила эвакуировать раненых бойцов с "Азовстали" в Стамбул через порт Бердянска, куда может быть отправлено турецкое гражданское судно.

Родственники военных, заблокированных на заводе в Мариуполе также призвали председателя КНР Си Цзиньпина выступить посредником в переговорах по "экстракции" бойцов из подвалов "Азовстали".

Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию американских сенаторов, среди которых лидер республиканцев в верхней палате Конгресса.

Ранее Сенат США не смог проголосовать в ускоренном формате за выделение помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

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