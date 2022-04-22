Шольца критикуют за сдержанность

У здания российского посольства в Берлине развешаны флаги Украины. Поблизости собираются украинские мигранты, которые приносят сюда свои послания российскому президенту. Но сейчас в Германии активисты всё больше стремятся направить недовольство общественности на деятельность федерального канцлера Олафа Шольца, которого обвиняют в излишней сдержанности в условиях украинского кризиса. Говорит Джессика Берлин из Германского фонда Маршалла США:

– Стратегия, которой придерживается Олаф Шольц, по-видимому, заключалась в том, чтобы делать как можно меньше и как можно позже, во избежание ошибочных действий. Аргумент, который он выдвигает сейчас, состоит в том, что Германия не может действовать в одиночку, а только вместе с союзниками. Но этот аргумент постепенно теряет смысл, ведь наши союзники уже делают гораздо больше.

Раньше основным вопросом были закупки Германией российского газа, но теперь на первый план выходит нежелание Берлина поставлять Украине тяжёлое вооружение.

– Начинают задавать вопрос, считает ли СДПГ, Олаф Шольц, что Украина может и должна выиграть эту войну?

Между тем сам Шольц ранее объявил о радикальном изменении политики Германии в отношении России. Несмотря на это, его критики выражают недовольство, поскольку с их точки зрения перемены происходят недостаточно быстро. Так, в частности, считает Лиана Фикс, из Фонда Кёребера:

– Крупные перемены, о которых Олаф Шольц говорил в Бундестаге, до сих пор не наполнены реальным содержанием, и у людей возникают сомнения.

В прессе публикуются опросы общественного мнения, согласно которым большинство граждан страны не согласны с политикой Олафа Шальца и высказываются за прекращение импорта газа из России. Из Берлина передаёт корреспондент Euronews Йона Келлгрен:

– Критика раздаётся и из других стран. Критика звучит со стороны членов других партий, входящих в правительство вместе с СДПГ Олафа Шольца – Зелёных и Либералов. При этом маловероятно, что правительство Германии изменит курс в отношении Украины.