Олаф Шольц под давлением из-за поставок тяжелого вооружения Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергается критике со стороны как своих союзников, так и противников из-за неясности касательно отправки тяжелого вооружения Украине.

В распоряжении Германии около 100 танков Leopard I и 60 бронетранспортёров М-113, снятых с вооружения. На них рассчитывает Киев, но ответа из Берлина пока не последовало.

Йоханн Вадефуль депутат от ХДС/ХСС:

— Это вина канцелярии, Олаф Шольц спускает все на тормозах, он явно не хочет этого делать и тем самым возлагает на себя огромную ответственность. __Это бремя для Германии в целом, он не помогает Украине должным образом.

Критика также исходит и изнутри коалиции. Делегация депутатов парламента от правящих партий недавно побывала на Украине и получила от нее список желаемого оружия. Но единства в НАТО по поставкам вооружений нет

СвДП (Свободная демократическая партия), "зеленые" и часть социал-демократов призывают к изменению политики, по крайней мере, при участии большего числа членов НАТО.

Однако до сих пор только две страны отправили тяжелые вооружения Киеву. Вице-канцлер Роберт Хабек отметил, что если необходимо изменить политику, то это должно быть сделано "совместно и единым фронтом".

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии:

— Пока есть две страны, которые поставили бронетехнику советского производства, это Польша и Чехия, в отличие от всех остальных членов НАТО. __Если произойдет изменение политики, это должно быть сделано совместно и единым фронтом.

Между тем, согласно последним опросам, рейтинг действующего канцлера опустился до рекордно низких 38%.

Согласно исследованию института INSA, деятельность канцлера с момента его вступления в должность в декабре 2021 года не одобряют 49% респондентов.

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