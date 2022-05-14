Река Северский Донец у границы Луганской области становится для украинцев новым символом российских потерь. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ заявляют, что сорвали около 10 попыток противника переправиться на правый берег. При этом, - как сказано в сообщениях, уничтожено большое количество военной техники.

Российские министерство обороны, в свою очередь, заявляет о высокоточных ударах по позициям украинской армии в этом районе. В очередных сводках ведомства говорится об уничтожении десятков единиц техники и гибели сотен военнослужащих.

Стороны информацию о своих неудачах и потерях не комментируют.

С утра украинские власти сообщают об эскалации обстановки вокруг блокированного мариупольского завода «Азовсталь», который штурмуют россияне.

Мы продолжаем пытаться спасти из Мариуполя с «Азовстали» всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры по следующему этапу эвакуационной миссии, о вывозе тяжелораненых, медиков. И мы говорим о большом числе людей. Мы, конечно, делаем всё, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли к переговорам всех на свете, кто мог бы выступить в роли влиятельного посредника. Владимир Зеленский президент Украины

Одним из наиболее значимых на этой неделе военных событий называют контрнаступление украинской армии в Харьковской области. В американском Институте по изучению войны отмечали, что в итоге ВСУ может выйти на границу с Россией.

Сократились обстрелы Харькова, мэрия анонсировала возобновление работы общественного транспорта с понедельника.