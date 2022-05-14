Северский Донец может стать новым символом российских потерь в УкраинеКомментарии
Река Северский Донец у границы Луганской области становится для украинцев новым символом российских потерь. В 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ заявляют, что сорвали около 10 попыток противника переправиться на правый берег. При этом, - как сказано в сообщениях, уничтожено большое количество военной техники.
Российские министерство обороны, в свою очередь, заявляет о высокоточных ударах по позициям украинской армии в этом районе. В очередных сводках ведомства говорится об уничтожении десятков единиц техники и гибели сотен военнослужащих.
Стороны информацию о своих неудачах и потерях не комментируют.
С утра украинские власти сообщают об эскалации обстановки вокруг блокированного мариупольского завода «Азовсталь», который штурмуют россияне.
Одним из наиболее значимых на этой неделе военных событий называют контрнаступление украинской армии в Харьковской области. В американском Институте по изучению войны отмечали, что в итоге ВСУ может выйти на границу с Россией.
Сократились обстрелы Харькова, мэрия анонсировала возобновление работы общественного транспорта с понедельника.